Збив маму з дитиною і втік: у Кривому Розі судитимуть водія вантажівки, який скоїв смертельну ДТП

Чоловік перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

У Кривому Розі на лаві підсудних опинився водій, який у грудні 2021 року скоїв ДТП, в результаті якої загинула жінка, а дитина отримала важкі травми.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканця Кривого Рогу , якого звинувачують у порушенні безпеки руху (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, у грудні 2021 року у Кривому Розі обвинувачений, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, перевищив допустиму швидкість руху і збив жінку та її 5-річну дитину, які стояли на розділовій смузі. Після цього він зник з місця злочину.

В результаті ДТП жінка померла. Хлопчик отримав струс мозку, переломи та численні забої. Він і досі перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що водій "Газелі", який збив маму з дитиною в Кривому Розі, з місця аварії втік, та невдовзі його затримали. Як чоловік пояснив поліції, пішоходів він не бачив, а потім злякався.

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