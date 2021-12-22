Збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП: у Мережі з'явилося відео спілкування депутата і співробітника поліції

Збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП: у Мережі з'явилося відео спілкування депутата і співробітника поліції

З'явилося відео розмови депутата міськради, який збив на смерть людину, з правоохоронцем.

У Чернігівській області у Бахмачі депутат збив велосипедиста і втік з місця ДТП. У Мережі з'явилося відео спілкування поліцейського та депутата.

Відео виклав у себе на сторінці Володимир Брюховець. Він пояснив, що отримав запис зі своїх джерел у поліції.

"На суді Віктор Міщук повідомив, що під час скоєння ДТП був тверезим та рухався зі швидкістю 40 км на годину. Викладаємо відео затримання "тверезого" Віктора Міщука. Чи встановили особу жінки на відео, яка могла перебувати в машині Міщука - імовірного свідка події, поки невідомо", - написав Брюховець.

На кадрах видно, як депутат Бахмачської міськради Віктор Міщук спілкується з представником поліції. З діалогу зрозуміло, що депутат, за його словами, перебував у авто сам, готовий пройти експертизу на вміст алкоголю і немає жодних документів ані на авто, ані водійського посвідчення.

На питання: "Чому втік з місця ДТП?", депутат не відповів.

Нагадаємо, що депутату міської ради, який цими вихідними на смерть збив велосипедиста у Бахмачі Чернігівської області, оголосили про підозру.

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