Збив на смерть жінку: у Рівненській області поліція наздоганяла експрокурора після аварії

Збив на смерть жінку: у Рівненській області поліція наздоганяла експрокурора після аварії

Чоловік був нетверезим, з’ясували правоохоронці.

На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Немовичі, водій скоїв смертельну ДТП та намагався втекти з місця.

Про це повідомили у поліції Рівненсько їобласті.

Слідчів становили, що водій автомобіля NISSAN ROGUE не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся зі скутером Honda, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм водійка двоколісного, 35-річна жінка, загинула.

Після аварії водій позашляховика намагався зникнути з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками автопригоди, одразу розпочали його переслідування та за кілька хвилин затримали.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Під час спілкування поліцейські виявили, що 38-річний чоловік має ознаки алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження огляду він відмовився.

Наразі він затриманий.

Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська Суспільному підтвердила, що смертельну аварію скоїв колишній прокурор, який звільнений у серпні 2020 року.

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