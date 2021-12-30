Збив патрульного: в Одесі водія зупинили пострілами (відео)

На порушника склали протокол.
Сьогодні, 30 грудня, в Одесі із застосуванням зброї затримали нетверезого водія, який збив патрульного.
Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області.
Поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова за кермо сідає п'яний чоловік. Патрульні зупинили вказаний автомобіль, однак водій закрився в салоні і на вимоги патрульних не реагував.
"Потім він рушив з місця та скоїв наїзд на правоохоронця. На вимоги патрульних зупинитися він не реагував. Тому інспектор зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. Таким чином вдалося зупинити транспортний засіб", - зазначили у пресслужбі.
Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.
На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, у США поліцейські під час гонитви за підозрюваним застрелили 14-річну дівчинку.
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