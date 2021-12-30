Збив патрульного: в Одесі водія зупинили пострілами (відео)

На порушника склали протокол.

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі із застосуванням зброї затримали нетверезого водія, який збив патрульного.

Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області.

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Поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова за кермо сідає п'яний чоловік. Патрульні зупинили вказаний автомобіль, однак водій закрився в салоні і на вимоги патрульних не реагував.

"Потім він рушив з місця та скоїв наїзд на правоохоронця. На вимоги патрульних зупинитися він не реагував. Тому інспектор зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. Таким чином вдалося зупинити транспортний засіб", - зазначили у пресслужбі.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у США поліцейські під час гонитви за підозрюваним застрелили 14-річну дівчинку.

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