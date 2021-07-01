Збив візочок із малюком: у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину

Чоловік на момент скоєння ДТП був нетверезим.

У Вінницькій області сьогодні обиратимуть запобіжний захід водієві, який напідпитку збив візочок із малюком. Сталося все у селі Ладижинські хутори.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Мама з дитиною гуляли узбіччям, коли кермувальник зніс візок на шаленій швидкості. 11-місячна Домініка зазнала тяжких травм. Дівчинка в реанімації, в неї черепно-мозкові травми, численні переломи і забої, але вона притомна. Лікарі кажуть - те, що маля вижило - диво.

Винуватець аварії - місцевий житель, йому 47. На місці поліція перевіряла його на алкоголь - тест показав 0.3 промІле, що у півтора рази більше за норму. Нині чоловік у слідчому ізоляторі.

"Полетіла машина, підняла пилюку, я закрила козирьок і хотіла розвернути, але не встигла, заскрипіли колеса і коляска полетіла, я цієї миті навіть не пам'ятаю. Я побігла за машиною і в траві знайшла Домініку, а машина поїхала далі з візком, свідки казали, що машина з візком каталась далі два круга, я цього не бачила", - розповідає мама травмованої дитини Вікторія Браславець.

У дівчинки лікарі діагностували травми, набряк мозку, перелами, забиття внутрішніх органів, закриту травму грудної клітки і контузію легень.

Нетверезий водій збив візочок з малюком у Вінницькій області

Нагадаємо, що у Слов'янську Донецької області на нерегульованому пішохідному переході водій збив візок, де перебувало 4-місячне немовля. В результаті дитина отримала важкі травми, а винуватець ДТП просто поїхав далі.

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