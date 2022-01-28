Збив жінку та кинув помирати: у Сумській області розшукують водія, який вчинив смертельну ДТП (фото)

Збив жінку та кинув помирати: у Сумській області розшукують водія, який вчинив смертельну ДТП (фото)

Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП.

У с. Старе Село Сумської області в п'ятницю, 28 січня, водій автомобіля збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпіла від отриманих травм померла.

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Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними слідства, невідомий водій на невстановленому автомобілі збив жінку та кинув її помирати. Потерпіла загинула на місці аварії.

ГУ НП України в Сумській області

"Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП.

ГУ НП України в Сумській області

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