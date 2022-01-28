Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Збив жінку та кинув помирати: у Сумській області розшукують водія, який вчинив смертельну ДТП (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збив жінку та кинув помирати: у Сумській області розшукують водія, який вчинив смертельну ДТП (фото)

ГУ НП України в Сумській області

Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП. 

У с. Старе Село Сумської області в п'ятницю, 28 січня, водій автомобіля збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпіла від отриманих травм померла. 

Про це повідомили в Нацполіції Сумської області. 

За даними слідства, невідомий водій на невстановленому автомобілі збив жінку та кинув її помирати. Потерпіла загинула на місці аварії. 

© ГУ НП України в Сумській області
ГУ НП України в Сумській області

"Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці. 

Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП. 

© ГУ НП України в Сумській області
ГУ НП України в Сумській області

Читайте також:

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 28 січня 2022 року

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 28 січня 2022 року
Наступна публікація