Збив жінку та кинув помирати: у Сумській області розшукують водія, який вчинив смертельну ДТП (фото)

Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП.
У с. Старе Село Сумської області в п'ятницю, 28 січня, водій автомобіля збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпіла від отриманих травм померла.
Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.
За даними слідства, невідомий водій на невстановленому автомобілі збив жінку та кинув її помирати. Потерпіла загинула на місці аварії.
"Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.
Поліція розшукує підозрюваного у смертельній ДТП.
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