Збивали всі, хто міг: на Миколаївщині за ніч нацгвардійці, поліція та ЗСУ приземлили 14 іранських "мопедів"

Російські окупанти атакували Миколаївську область ударними дронами-камікадзе.
Сьогодні вночі, 20 жовтня, російські окупанти знову атакували іранськими дронами Миколаїв та область. Українським захисникам вдалося збити більшість з них.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"9 дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України. По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще 1 – Національною поліцією України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що знищення дешевих іранських безпілотників уже обійшлося Україні у понад $28 млн.
В Одеській області українські прикордонники збили іранський дрон-камікадзе за допомогою стрілецької зброї.
Раніше з'явилося відео, як патрульні в Києві зі стрілецької зброї збили іранський дрон-камікадзе, який атакував місто.
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