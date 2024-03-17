Збиватиме одну з п’яти: Україна зіткнулася з кризою боєприпасів через скорочення ракет ППО - ЗМІ

Згідно з повідомленнями, Україні так бракує боєприпасів, що до кінця місяця у неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст.

Про це пише The Telegraph.

Згідно з українськими джерелами, цитованими The Washington Post, запаси ракет для захисту таких міст, як Одеса, де в п’ятницю було вбито 21 особу, швидко скорочуються.

Це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україні скоро доведеться розподілити свої системи ППО на збиття лише однієї з п’яти.

Це матиме "значний вплив на міські центри України", цитує The Washington Post слова двох українських посадовців американським чиновникам на конференції з безпеки цього року.

Політики в США ведуть запеклі дебати щодо того, чи зберігати військову допомогу Україні, яка наразі становить близько 31,3 мільярда фунтів.

Цього тижня Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що Дональд Трамп, ймовірний кандидат від Республіканської партії на цьогорічних виборах президента США, сказав йому, що більше не буде давати Україні кошти.

Попередження надійшло в той момент, коли Росія нарощує ракетні та безпілотні атаки на Україну.

Також російські офіційні особи заявили, що знають, що в Україні закінчуються боєприпаси, і вирішили, що настав час завдати удару. Уздовж лінії фронту на Донбасі сили Москви продовжували відступати та перевершували українські сили, які скаржилися на зменшення запасів снарядів.

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Водночас російський телеграм-канал «Рибар», пов’язаний із Міністерством оборони Росії, повідомив, що українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні.

«У противника вдосталь безпілотників. Не тільки транспортні засоби та бронетехніка, але навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників від першої особи, що вказує на те, що браку зброї немає», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські сили поспішно копають нові траншеї та встановлюють протитанкові пастки, щоб уповільнити просування Росії та протистояти критиці, що вони не змогли належним чином спланувати свою оборону під час контрнаступу минулого року.

Раніше інформували, що в Одесі оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки.

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