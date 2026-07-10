Збій у "Резерв+": Міноборони відновило роботу деяких сервісів

Відстрочку через інвалідність знову можна оформити через «Резерв+» / © Міноборони України

Реклама

Міністерство оборони України відновило роботу сервісів у застосунку «Резерв+», які відповідають за перевірку даних про інвалідність. Відтепер військовозобов’язані знову можуть подавати заяви на відстрочку та оновлювати свої медичні документи онлайн.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що тимчасове призупинення роботи сервісу було вимушеним, але необхідним кроком. Фахівці мусили зупинити систему, щоб запобігти масовим помилкам під час обробки електронних заяв від громадян. Технічна проблема виникла через некоректні відповіді, які надходили до застосунку з державних реєстрів соціальної сфери.

Реклама

Після успішного усунення всіх несправностей оператори територіальних центрів комплектування знову отримали можливість оперативно перевіряти відповідні дані.

«У „Резерв+“ знову доступні сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи. Тепер у застосунку можна подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності та оновити дані про інвалідність онлайн», — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці червня «Резерв+» тимчасово призупинив частину сервісів. У Міноборони пояснили, що таке тимчасове обмеження деяких сервісів не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

Новини партнерів