Збій у роботі "Київстар" – у Сумах не працює оповіщення про тривогу

Через збій у "Київстара" у Сумах не працює система оповіщення про небезпеку.

На території Сумської міської територіальної громади через збій в роботі оператора "Київстар" 12 грудня тимчасово не працюватиме система оповіщення.

Про це повідомили у міській раді Сум.

На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Людей також закликають відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, у оператора "Київстар" стався масштабний збій у роботі – абоненти без зв'язку та Інтернету. ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі оператора.

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