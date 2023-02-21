Збрехала про смерть дитини і збирала гроші на транспортування тіла: на Рівненщині спіймали 29-річну аферистку

У 29-річної шахрайки - троє дітей і всі вони живі та здорові.

На Рівненщині постане перед судом 29-річної жительки колишнього Острозького району, яка шахрайським способом зібрала понад 25 тисяч гривень. Жінка у соцмережі оголосила збір коштів на транспортування своєї нібито загиблої дитини з–за кордону.

Про це повідомили у поліції Рівненищи.

Поліцейські встановили, що зловмисниця на власній сторінці у соціальній мережі опублікувала оголошення про терміновий збір коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини на територію України. Відомо, що обвинувачена має трьох малолітніх дітей: усі вони живі та здорові.

Семеро осіб, які відгукнулися на прохання шахрайки допомогти, які звернулися до поліції. Вони перерахували загалом 6300 гривень власних коштів на вказаний 29-річною жінкою картковий рахунок.



Отримані кошти жінка витратила на власні потреби, адже, з її слів, має борги за отримані раніше кредити.

Слідчі скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 29-річної жінки, яка шахрайським способом заволоділа понад 25 тисячами гривень.

Нагадаємо, жителька Кременчука віддала понад 100 тис. грн за "зняття прокляття" і "лікування" шахрайці, яку зустріла на місцевому ринку.

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