Збрехав, що пограбували: житель Рівненщини викликав копів, щоб вони знайшли загублений телефон

Збрехав, що пограбували: житель Рівненщини викликав копів, щоб вони знайшли загублений телефон

За брехню чоловіка оштрафували.

У Рівненській області 31-річний житель Дубна загубив телефон і заявив у поліцію, що його пограбували, аби правоохоронці знайшли його втрачений ґаджет.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, чоловік збрехав полісменам, що невідома особа на вулиці Берестецькій побила його та відібрала мобільний телефон.

На місце події одразу прибули правоохоронці, однак, за вказаною адресою заявника не було, а мобільний телефон не відповідав.

Поліцейські встановили місце проживання дубенчанина та вирушили до його будинку. З’ясувалося, що, повернувшись додому у стані алкогольного сп’яніння, чоловік загубив телефон. Тому скористався мобільним батька і повідомив поліції про грабіж, аби правоохоронці оперативно знайшли втрачене.

За завідомо неправдиве повідомлення про грабіж поліцейські притягнули чоловіка до адмінвідповідальності та наклали штраф - 850 гривень.

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