Зброя для цивільних в Україні: у МВС розкрили деталі підготовки закону

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко / © Associated Press

Реклама

В Україні готують консультації щодо майбутнього законопроєкту про зброю для цивільних громадян.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент ТСН.ua.

За його словами, консультації мають відбутися цього або наступного тижня.

Реклама

«Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, а також народних депутатів і військових. Ми б хотіли, щоб це було загальнодержавне обговорення. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми перебуваємо», — сказав Клименко.

Міністр наголосив, що питання цивільної зброї є важливим для безпеки громадян як під час війни, так і після її закінчення.

«Закон про цивільну зброю має бути один для України. І цей закон не можуть підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян як під час війни, так і після війни. Тому я думаю, що ми разом зможемо знайти спільний знаменник», — заявив голова МВС.

Легалізація зброї в Україні

Питання легалізації короткоствольної зброї для самозахисту знову активно обговорюють в Україні після теракту в Києві 18 квітня, внаслідок якого загинуло семеро людей.

Реклама

Після стрілянини Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до зброї для цивільних та анонсував підготовку законопроєкту.

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з вимогою надати ветеранам війни право на придбання, зберігання і носіння короткоствольної зброї для самозахисту. Автори звернення наголошують, що захисники з бойовим досвідом мають право на додаткові гарантії безпеки.

Водночас Кирило Буданов висловився проти легалізації короткоствольної зброї для цивільних. За його словами, роздавання зброї не забезпечить реального захисту, а навпаки — може призвести до значного зростання випадків насильства.

Новини партнерів