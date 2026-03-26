ТСН у соціальних мережах

Зброя для України може опинитися в іншому місці: ЗМІ повідомили про несподіваний крок США

Інтенсивність бойових дій в Україні та на Близькому Сході змушує військове керівництво США шукати баланс між різними театрами війни та ефективно перерозподіляти ресурси. Серед зброї, яку можуть перекинути — ракети-перехоплювачі ППО.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
США можуть переорієнтувати зброю для України на Близький Схід

США можуть переорієнтувати зброю для України на Близький Схід / © Associated Press

Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення війни з Іраном.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Серед зброї, яку можуть перекинути — ракети-перехоплювачі ППО, замовлені в межах програми PURL від НАТО. Ця ініціатива від минулого літа передала 75% ракет для українських батарей Patriot і майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах ППО.

Остаточного рішення перенаправити зброю поки що не ухвалили.

У заяві речник Пентагону зазначив, що Міністерство оборони «забезпечить, щоб Збройні сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги», але відмовився від інших коментарів.

Пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє «період значної невизначеності» під час війни.

У НАТО також зазначають, що країни-учасниці продовжують робити внески в програму допомоги Україні, а постачання обладнання триває безперервно. Водночас питання потенційного перегляду маршрутів постачання поки що залишається відкритим і залежить від подальшого розвитку ситуації.

Війна в Ірані б’є по Україні — останні новини

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану стала несподіваним подарунком для Кремля. Через блокування Ормузької протоки, яка є головною артерією світової нафтової торгівлі, ціна російської нафти різко зросла, перевищивши показник, закладений у бюджеті держави-агресорки. Від початку американо-ізраїльських ударів по Ірану вона підскочила на 82%.

Російська Федерація щодня отримує від експорту енергоносіїв близько пів мільярда доларів, що дозволяє агресору купувати тисячі безпілотників для продовження війни.

Згідно з новим аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), Росія зараз заробляє пів мільярда доларів на день від експорту енергоносіїв — це на 14% вище за лютневі показники. За підрахунками експертів, цієї суми достатньо, щоб купувати близько 17 000 іранських дронів Shahed щодоби — зброї, яка вже спричинила сотні смертей та масштабні руйнування в Україні.

376
