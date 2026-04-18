Зброя цивільним: чи допоможе легалізація запобігти новим трагедіям після стрілянини в Києві

Жахливий злочин у Києві, де зловмисник холоднокровно вбив 6 людей із зареєстрованої зброї, викликав нову хвилю дискусій — чи варто дозволити в Україні вільне носіння вогнепальної зброї.

Думки «за» і «проти» зібрав ТСН.ua.

Хто за

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко висловив свою думку, що цивільні мають мати зброю для самозахисту. Тому він закликав до легалізації короткоствольної зброї.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко також вважає, що українці мають отримати право на володіння зброєю.

«Величезна проблематика в тому, що просто людина йшла по вулиці і вбивала безневинних людей, і це проблематика не тільки, до речі, поліції. Це проблематика цілого суспільства в цілому, яке під час війни повинно отримати право на володіння зброєю і самозахист», — сказав він в ефірі Першого каналу Суспільного мовлення.

Екс-командувач Сухопутних військ, генерал Олексій Павлюк вважає, що якби у когось з перехожих були пістолети з собою, то жертв було б набагато менше.

«Якби терорист був при повному розумі, то він би не дав себе затиснути в якомусь приміщенні. То ви ще не стикнулися з якимось навченим штурмовиком в СЗЧ, у якого поїхав дах. То буде набагато веселіше», — заявив Павлюк.

Керівниця Victory Drones Марія Берлінська також переконана, що «вільні люди повинні мати зброю».

«Щоб мати можливість негайно знешкодити таких в*родків. І такмед — бо це може бути питання життя ваших близьких. Коли ви в суботу під вечір просто пішли скупитися в супермаркет», — написала вона.

Хто проти

Нардеп Данило Гетманцев натомість заявив, що трагедію у Голосіївському районі можуть використати як аргумент для легалізації вільного носіння короткостволу «тільки несповна розуму».

«Очевидно, що безпека на вулицях у ХХІ столітті — це завдання держави, а не кожного вчителя, медсестри та пенсіонера особисто. І у будь-якому випадку просив би зачекати з маніпуляціями різноманітних лобістів ринку. Принаймні доки не поховані вбиті», — заявив він.

Журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо» теж висловився проти вільного носіння зброї.

«Я гадаю, що після війни у нас буде дуже багато інцидентів з вогнепальною зброєю. Люди, після кількох таких випадків масової стрілянини, а я вважаю, що будуть десятки смертей, забудуть про вільне носіння вогнепальної зброї як факт на десятиріччя. Просто тому, що будуть спостерігати похорон за похороном. Це буде нормальним тлом післявоєнного життя. В тій чи іншій ситуації, буде повідомлено про масову стрілянину і це не було терористичним актом. Чому? Буде дуже багато людей, які прийдуть з фронту, в яких буде важка соціалізація, їм буде складно знаходити себе в суспільстві й це абсолютно нормально для післявоєнного часу. Адже, коли людина воює 7-8 років, чи більше, може бути психологічно травмована, але при цьому знати як володіти зброєю і як її дістати», — пояснив свою думку Портников.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин. За його словами, стрілець раніше притягувався до кримінальної відповідальності, довгий час проживав на Донеччині та народився в Росії.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загинули 6 людей. Серед них — молоде подружжя. Їхній 11-річний син був поранений і залишився сиротою.