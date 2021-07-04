Зброя для помсти: у Харкові хлопець після сварки покарав дівчину через пса і відправив їй фото (відео)

Пара посварилася, а хлопець помстився дівчині через її собаку.

У Харкові на вулиці знайшли прив'язаним бійцівського собаку. Виявилося, що пес став зброєю для помсти у парі, яка посварилася.

Про це повідомляють у КП "Центр поводження з тваринами".

"Пара молодих людей посварилася, і дівчина поїхала до Києва. Її хлопець, недовго думаючи як помститися кривдниці, вирішив виставити собаку розмінною монетою. Він прив'язав собаку до лавки, зробив фото і відправив дівчині, що б вона приїхала і забрала пса. Собаку побачили люди, і він потрапив до нас в притулок", - розпвіли в Центрі.

Пізніше стало відомо, що дівчина таки приїхала з Києва і забрала свого пса Кокоса.

Нагадаємо, що у Києві у парку Партизанської слави невідомий залишив бійцівського собаку. Виснажений пес був прив'язаний до дерева.

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