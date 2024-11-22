Зброя для знищення людей: росіяни вдарили по Сумах шрапнеллю

Внаслідок ударів є загиблі мирні мешканці.
Зранку 22 листопада російська армія атакувала безпілотниками "Шахед" Суми. Ці дрони були оснащені шрапнеллю, щоб завдати максимального ураження людям.
Про це заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі "Суспільне Новини".
"Ця зброя застосовується для знищення живої сили, виключно для людей. Не для (знищення) об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Розуміючи, що били по цьому житловому масиву – задум цього удару був, щоб максимально нанести ураження людям", - сказав він.
За словами керівника ОВА, це стосується і влучань в інші місця Сум, де знищені приватні будинки і постраждали люди.
"Це злодійство проти людей, це чистий геноцид", - додав Артюх.
Як повідомлялося, зранку 22 листопада РФ атакувала Суми дронами. У місті пошкоджені 17 будинків, магазин та автомобілі. Щонайменше дві людини загинули.
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