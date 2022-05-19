"Зброя – перекладач на мову, яку розуміє РФ": Офіс президента про виділену Сенатом США військову та гуманітарну допомогу

"Зброя – перекладач на мову, яку розуміє РФ": Офіс президента про виділену Сенатом США військову та гуманітарну допомогу

В Офісі президента подякували Сенату США за ухвалене рішення виділити військову та гуманітарну допомогу Україні на суму 40 млрд дол.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що "зброя – найкращий дипломат для Росії", так як інші шляхи вона не розуміє.

Про це Подоляк написав на сторінці у Twitter.

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"Сенат США проголосував за виділення $40 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні. Дякуємо сенаторам та американському народу за підставлене плече й потужний внесок у відновлення світової безпеки. Зброя – найкращий дипломат. Зброя – перекладач на мову, яку розуміє Росія", - написав він.

Варто зазначити, у середу, 19 травня, Сенат США затвердив надання Україні допомоги на $40 млрд. Так, 20 млрд дол. з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума рекордна, оскільки спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

Щоб відповідний документ набув чинності, його ще має підписати президент США Джо Байден.

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