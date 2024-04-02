Зброя перемоги: чому Україна взялася відроджувати свою "оборонку" і наскільки успішні ці спроби

За останній рік українські оборонні підприємства значно збільшили виробництво військової техніки та зброї. Зокрема виробники втричі наростили випуск бронетехніки та вчетверо - протитанкових ракет в порівнянні з довоєнним періодом.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання пише, що Україна нині щомісяця виробляє 8 самохідних артилерійських установок "Богдана", створених ще 2018 року. Єдиний наявний на початку повномасштабного вторгнення екземпляр виявився настільки ефективним, що його перевозили по всій країні для участі в боях.

Нарощення виробництва озброєнь відбувається в ключовий момент - тоді як Росія вже вчетверо збільшила випуск зброї, працюючи цілодобово, українські війська на деяких напрямках змушені відходити з позицій. Зокрема, в лютому окупанти захопили стратегічно важливе місто Авдіївка на Донеччині. Водночас пакет військової допомоги США досі не затверджений Конгресом.

Хоча великі європейські оборонні компанії вже починають відкривати виробництва в Україні, американські корпорації ще не взяли на себе таких зобов'язань. За відсутності достатньої зовнішньої підтримки перед Україною постала нагальна необхідність відновлювати власну оборонну промисловість.

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Згідно з аналізом компанії Janes, у 2023 році фінансування оборонних досліджень і розробок в Україні зросте у 8 разів - до 1,3 млрд дол. Військові закупівлі досягнуть 20-річного максимуму в майже 10 млрд дол., тоді як до війни вони не перевищували 1 млрд на рік.

Як зазначив міністр Камишін, Україна прагне показати, що не просто сидить і чекає допомоги, а намагається щось робити самотужки. Хоча країна може виробляти більше озброєння, ніж має коштів, уряд планує цього року витратити близько 6 млрд дол. на вітчизняну зброю, зокрема мільйон безпілотників.

Водночас виробництво деяких видів озброєнь в Україні ускладнене. Зокрема, для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів потрібні імпортна сировина та ліцензії від західних виробників. Хоч Камишін запевняє, що їхнє вітчизняне виробництво "на підході", точні терміни він не назвав.

Виробництво зброї в Україні / Фото: Associated Press

Після десятиліть скорочень військового бюджету українська оборонна промисловість потребує модернізації. Щоб відновити виробництво "Богдани", довелося розшукувати її оригінальних розробників по всій країні. Проте вже до червня 2022 року ці гармати допомагали знищити російські системи ППО під час звільнення острова Зміїний.

На тлі побоювань Європи щодо послаблення американської підтримки України, тамтешні політики та бізнесмени сприяють розвитку військових виробництв в Україні. Німецький концерн Rheinmetall і турецька Baykar вже будують в Україні свої заводи, а три французькі компанії наближаються до укладання схожих угод. Німеччина і Франція також оголосили про створення спільного підприємства для виготовлення в Україні танкових деталей і артилерійських систем.

Британська BAE Systems наразі зосередилася на відновленні пошкодженої в боях техніки на українських заводах, щоб швидше повернути її на фронт. За словами операційного директора компанії в Україні Крістіана Сіра, це надсилає важливий сигнал про можливість і доцільність налагоджувати бізнес в Україні.

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Проте жодна велика американська компанія поки що не оголосила планів відкрити виробництво в Україні. Хоча топ-менеджери деяких з них нещодавно відвідували Київ і зустрічалися з українськими посадовцями, бюрократичні перешкоди в українських відомствах можуть відлякувати потенційних інвесторів.

У розмові з NYT колишній посол США в Києві Вільям Тейлор зауважив, що американські фірми мають багато можливостей інвестувати в інші країни, тому українській владі варто докласти додаткових зусиль для налагодження зв'язків з ними. На його думку, першим спільним українсько-американським підприємством могло б стати виробництво 155-мм снарядів.

З іншого боку, європейські компанії вже виходять на цей ринок. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що за їхньої участі вдасться з часом вирішити проблему "снарядного голоду".

Хоча експорт зброї з України заборонений до кінця війни, міністр Камишін, схоже, прагне конкурувати з іноземними виробниками. Посадовець, якого видання називає "представником нового покоління українських лідерів", відвідав майже всі збройові заводи країни і виявив галузь у вкрай занедбаному стані.

За його словами, зараз виробництво йде плавніше, проте він щодня відстежує роботу ключових ліній, щоб оперативно виявляти та усувати поломки. Камишін запевняє, що українські підприємства виробляють зброю "швидше, дешевше і надійніше".

"Колись ми приєднаємося до вас і до НАТО. Тож якщо ви закуповуєте у нас, ви нарощуєте здібності, які одного дня стануть частиною спільних можливостей. То чому б не інвестувати у ваші спільні можливості?" - сказав міністр в інтерв'ю NYT.

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