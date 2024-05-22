Зброя пішла: у ЗСУ заявили про зменшення дефіциту снарядів на фронті

Західна допомога почала надходити до ЗСУ, що вже відчувається на фронті.

Після відновлення військової допомоги з боку Сполучених Штатів артилеристи ЗСУ почали отримувати нові партії снарядів, що призвело до зменшення катастрофічного дефіциту снарядів під час боїв у Харківській області.

Про це інформує Reuters.

Військові заявили, що бої у північній частині Харківщині відзначаються вищою інтенсивністю, ніж це було з операцією поблизу Бахмута у 2023 році.

"Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли це можливо, ми їх знищуємо", - сказав навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади на ім'я Павло.

Він заявив, що раніше був в районі Бахмута, а тепер його підрозділ перевели на Харківщину.

"Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати", - додав військовослужбовець.

В свою чергу командир артилерійського підрозділу бригади Віталій заявив, що снаряди не закінчаться, оскільки всі розуміють важливість утримання оборонних рубежів.

"Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко висловився через затримку військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ.

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