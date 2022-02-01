“Зброя” Путіна і притулок для українців: головні заяви Моравецького під час візиту до Києва

Прем’єр-міністр Польщі підтвердив подальшу підтримку нашої держави та розвиток двосторонніх відносин з Україною.
У вівторок, 1 лютого, на тлі посилення російської загрози з офіційним візитом до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробив у Києві очільник польського уряду.
Про Росію та газовий шантаж
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв життя по сусідству з Росією із життям "біля підніжжя вулкана".
"Наша частина Європи - Польща, Україна - не переживає частих землетрусів чи вибухів вулканів. Але що з того? Живучи у такій близькості до такого сусіда, як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкана. Тому, як ніхто в Європі, ми розуміємо, якою цінністю є безпека, союзи і співпраця в питаннях безпеки", - сказав він.
Моравецький вважає, що президент Росії Володимир Путін для тиску на Європу вдається до силових методів, зокрема в енергетичній сфері.
"Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти проти Європи... Він знає, що його влада залежить від цін на газ. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок", - заявив польський прем’єр.
Про “зброю” Путіна
Матеуш Моравецький закликав Німеччину не видавати документи на сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він становить геополітичну загрозу. Польський прем’єр порівняв його із “пістолетом у руках Путіна”.
"Не можна однією рукою підписувати заяви про солідарність з Україною, а другою – документи на сертифікацію "Північного потоку-2". Це неправильно. Дозволяючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін заряджає зброю Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", - заявив він.
Про спільний газопровід
Для уникнення загрози газового шантажу з боку Росії Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, який дасть змогу збільшити обсяг газу, що поставляється на схід Європи.
"Ми говорили про розширення пропускної спроможності із Заходу на Схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - заявив Моравецький.
Про формат “Велика Британія - Польща - Україна”
За словами Моравецького, новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією продиктований необхідністю протидіяти дестабілізації на тлі російської загрози.
"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні... Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - заявив польський прем'єр.
Про притулок для українців
Польща у разі вторгнення РФ до України готова за необхідності прийняти українських громадян.
За словами Моравецького, у Варшаві готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій". "Польща готується і на найгірший варіант, але я надіюся, що такого не станеться, ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян", - заявив він.
Нагадаємо, під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького сторони домовилися про реалізацію нових інфраструктурних проєктів.
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