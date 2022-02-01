“Зброя” Путіна і притулок для українців: головні заяви Моравецького під час візиту до Києва

“Зброя” Путіна і притулок для українців: головні заяви Моравецького під час візиту до Києва

Прем’єр-міністр Польщі підтвердив подальшу підтримку нашої держави та розвиток двосторонніх відносин з Україною.

У вівторок, 1 лютого, на тлі посилення російської загрози з офіційним візитом до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробив у Києві очільник польського уряду.

Про Росію та газовий шантаж

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв життя по сусідству з Росією із життям "біля підніжжя вулкана".

"Наша частина Європи - Польща, Україна - не переживає частих землетрусів чи вибухів вулканів. Але що з того? Живучи у такій близькості до такого сусіда, як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкана. Тому, як ніхто в Європі, ми розуміємо, якою цінністю є безпека, союзи і співпраця в питаннях безпеки", - сказав він.

Моравецький вважає, що президент Росії Володимир Путін для тиску на Європу вдається до силових методів, зокрема в енергетичній сфері.

"Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти проти Європи... Він знає, що його влада залежить від цін на газ. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок", - заявив польський прем’єр.

Про “зброю” Путіна

Матеуш Моравецький закликав Німеччину не видавати документи на сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він становить геополітичну загрозу. Польський прем’єр порівняв його із “пістолетом у руках Путіна”.

"Не можна однією рукою підписувати заяви про солідарність з Україною, а другою – документи на сертифікацію "Північного потоку-2". Це неправильно. Дозволяючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін заряджає зброю Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", - заявив він.

Про спільний газопровід

Для уникнення загрози газового шантажу з боку Росії Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, який дасть змогу збільшити обсяг газу, що поставляється на схід Європи.

Також читайте Транзит вантажів та інвестиції в нафтогазовий комплекс: Україна та Польща домовилися про розширення співпраці

"Ми говорили про розширення пропускної спроможності із Заходу на Схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - заявив Моравецький.

Про формат “Велика Британія - Польща - Україна”

За словами Моравецького, новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією продиктований необхідністю протидіяти дестабілізації на тлі російської загрози.

"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні... Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - заявив польський прем'єр.

Про притулок для українців

Польща у разі вторгнення РФ до України готова за необхідності прийняти українських громадян.

Також читайте Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців

За словами Моравецького, у Варшаві готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій". "Польща готується і на найгірший варіант, але я надіюся, що такого не станеться, ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян", - заявив він.

Нагадаємо, під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького сторони домовилися про реалізацію нових інфраструктурних проєктів.

Читайте також: