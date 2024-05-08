Зброя та підтримка: Умєров провів переговори з канадським колегою

Голова Міноборони подякував за приєднання Канади до української Коаліції дронів.
Голова Міністерства оборони Рустем Умєров обговорив з канадським колегою Біллом Блером підтримку України у військовій та політичній сфері.
Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Під час відеоконференції з канадським міністром національної оборони Біллом Блером обговорили підтримку нашої держави у політичній та військовій сферах", - йдеться у заяві.
Також голова Міноборони подякував за приєднання Канади до української Коаліції дронів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заявив, що Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.
Крім того, ми раніше інформували, що Італія зробила заяву щодо застосування її зброї по території Росії.
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