Зброя та підтримка: Умєров провів переговори з канадським колегою

Голова Міноборони подякував за приєднання Канади до української Коаліції дронів.

Голова Міністерства оборони Рустем Умєров обговорив з канадським колегою Біллом Блером підтримку України у військовій та політичній сфері.

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Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сторони обговорили можливості співпраці між канадськими та українськими оборонними компаніями

"Під час відеоконференції з канадським міністром національної оборони Біллом Блером обговорили підтримку нашої держави у політичній та військовій сферах", - йдеться у заяві.

Також голова Міноборони подякував за приєднання Канади до української Коаліції дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заявив, що Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що Італія зробила заяву щодо застосування її зброї по території Росії.

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