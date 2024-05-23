Зброя від партнерів і наступ РФ на Харківщині: Зеленський збирав Ставку

Президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та підготовки до Саміту миру.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час зустрічі обговорювалася поточна ситуація на фронті, забезпечення армії необхідними ресурсами та підготовка до майбутнього Саміту миру.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебував на Харківщині та керував обороною регіону. Він надав повну картину бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. За його словами, наміри окупантів зрозумілі - відтягнути українські сили на північ, щоб просунутися на сході.

"Знаємо, як відповідати", - підкреслив Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про забезпечення армії всім необхідним та представив графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від міжнародних партнерів України.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, який продовжує працювати на місцях у прикордонних регіонах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, надав онлайн-доповідь про ситуацію на кордоні.

Під час наради також заслухали доповіді розвідувальних органів. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко поінформували не лише про плани Росії на полі бою, але й про стратегію зриву майбутнього Саміту миру, яка стала головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів, що на Сумському напрямку Росія зосередила недостатньо сил для стратегічного просування вглиб території України. Однак провокації виключати не варто.

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