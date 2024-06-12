Зброя від США для "Азову": офіцер бригади пояснив, як зняття обмежень вплине на бойові дії

Напередодні у США зняли заборону на постачання американської зброї "Азову". Це рішення бригада сприйняла дуже позитивно, адже воно може вплинути на локальне ведення бойових дій.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Азов" Сергій "Джедай" Ротчук.

Зброя підвищить ефективність підрозділу

Як пояснив "Джедай", якісна американська зброя підвищить ефективність бригади "Азов" та збереже життя наших захисників.

"Коли ми цю зброю отримаємо по факту, тоді вже можна буде говорити про якісь результати. Потенційно це може вплинути на локальне ведення бойових дій, бо це підвищить ефективність роботи нашого підрозділу у рази", – підкреслив він.

Нагадаємо, співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України має право на отримання допомоги від країни у сфері безпеки. Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

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