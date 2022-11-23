Зброя від США: стало відомо, що буде у новому пакеті допомоги на $400 млн

Сили оборони України отримають боєприпаси до ЗРК NASAMS та РСЗВ HIMARS, кулемети, генератори і тактичні автомобілі.

ТСН.ua повідомляв, шо у середу, 23 листопада, президент США Джо Байден скерував доручення Держдепу щодо надання чергового пакету військової допомоги Україні на $400 млн.

Пізніше Пентагон оприлюднив список зброї та боєприпасів, які отримає Україна. До нього увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотникам;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

200 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

150 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMWV;

понад 100 легких тактичних автомобілів;

понад 20 млн боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

"Зважаючи на невпинні та жорстокі ракетні та безпілотні атаки Росії на українську критично важливу енергетичну інфраструктуру, додаткові засоби протиповітряної оборони залишаються невідкладним пріоритетом. Додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам", - зазначили в Пентагоні.

Загалом США надали допомоги Україні на майже $20 млрд. І, як постійно наголошують у Вашингтоні, підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Днем раніше, у вівторок, 22 листопада, стало відомо, що двопартійна група 16 сенаторів скерувала листа на адресу Джо Байдена з проханням надати Україні безпілотники Grey Eagle, які, на їхню думку, можуть остаточно переломити хід війни на користь Сил оборони України.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов пояснив, що проти американських безпілотників Grey Eagle Росія не має жодного захисту.

"Він для російської ППО – невидимка, його ніхто не бачить. Він може "читати газету" зі своєї максимальної висоти. Розумієте, точність цього безпілотника, його бойове навантаження може дозволяти робити операції в самісінькій глибині Російської Федерації. І щоб його знешкодити, треба прикласти дуже великих зусиль. Це дуже потужна зброя. Про це Grey Eagle мова йшла ще навесні, але потім всі ці розмови потроху стихли і ми їх не дочекалися", - розповів експерт.

За словами Жданова, за наявності таких безпілотників атаки можна робити фактично цілодобово, і завдяки ним ми можемо відслідковувати пересування ворога, аж до окремих військових автомобілів.

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