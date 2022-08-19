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Зброї та боєприпасів на $755 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

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Зброї та боєприпасів на $755 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

Фото: Getty Images

Міністерство оборони США повідомило про новий пакет допомоги для України на 755 млн дол. До пакета увійдуть зброя, боєприпаси, безпілотники та протилокаційні системи.

Також у Пентагоні анонсували, що передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за кілька місяців.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, до нового пакета допомоги від США увійдуть:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них;
  • 15 безпілотників ScanEagle;
  • протилокаційні ракети HARM;
  • 1000 важких протитанкових ракет TOW;
  • 1000 протитанкових комплексів Javelin та інше.

Нагадаємо, напередодні група авторитетних експертів, військових та дипломатів зі США закликали владу країни рішучіше допомагати Україні зброєю. Адже у розв’язаній Росією війні настає вирішальний момент.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
276
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