Зброї та боєприпасів на $755 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

Міністерство оборони США повідомило про новий пакет допомоги для України на 755 млн дол. До пакета увійдуть зброя, боєприпаси, безпілотники та протилокаційні системи.
Також у Пентагоні анонсували, що передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за кілька місяців.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Так, до нового пакета допомоги від США увійдуть:
- боєприпаси для HIMARS;
- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них;
- 15 безпілотників ScanEagle;
- протилокаційні ракети HARM;
- 1000 важких протитанкових ракет TOW;
- 1000 протитанкових комплексів Javelin та інше.
Нагадаємо, напередодні група авторитетних експертів, військових та дипломатів зі США закликали владу країни рішучіше допомагати Україні зброєю. Адже у розв’язаній Росією війні настає вирішальний момент.
Читайте також: