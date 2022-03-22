Збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів – розпочато розслідування: фото

За попередніми даними, жертв немає.

Збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів – розпочато розслідування.

Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарчі споруди.

За попередніми даними, жертв немає.

Прокурори Київщини продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Нагадаємо, під Броварами, куди окупанти вдарили двічі дорогими ракетами, їм вдалося "знешкодити" теплицю, гній і козу.

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