Збройні Сили України готові до будь-якого сценарію ймовірного вторгнення Білорусі — Зеленський

Зеленський каже, що Білорусь фактично веде війну проти України ще від перших днів вторгнення Путіна, розміщуючи на своїй території російську техніку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова до будь-якого розвитку подій з боку Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Збройні Сили України готові до будь-якого сценарію. Це не питання віри, прогнозів тощо. Це питання ймовірної загрози і нашої готовності до неї", — наголосив Зеленський.

За його словами, Білорусь ще з перших днів повномасштабного вторгнення стала базою для російської армії – танків, БТРів, літаків. Проте є інформація, що чисельні білоруські військові масово відмовляються від перспективи воювати в Україні.

"Вони розуміють, що загинуть тут. Чи розуміє це в повній мірі керівництво Білорусі, чи не переткне воно ту межу, яка зветься державний кордон – час покаже", — каже Зеленський.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що їхні війська не планують наступати на Україну, а воюватимуть лише на території своєї держави. Попри це російські окупанти використовують близько 40 аеродромів, розташованих в тому числі й у Білорусі.

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