Збройні сили України кілька разів за добу відбили штурм Мазанівки на Донеччині - Генштаб

Збройні сили України кілька разів за добу відбили штурм Мазанівки на Донеччині - Генштаб

У Донецькій області продовжуються активні бойові дії.

Окупанти обстрілюють населенні пункти на Слов'янському напрямку з важкої артилерії, а також намагаються їх штурмувати.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей. Він вважає, взяти під контроль Донеччину противнику буде дуже важко, натомість ситуація на Луганщині дуже складна.

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