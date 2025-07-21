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Жбурляв у лунку: чоловік знущався із собаки, а друзі знімали на відео — що каже поліція
Шокувальний відеозапис жителі Рівненщини виклали в соцмережі, де на нього натрапили поліцейські.
На Рівненщині за фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження і шукають чоловіка, який знущався зі собаки.
Поліція Рівненської області пише про це 21 липня.
«Сьогодні, 21 липня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, у якому чоловік, перебуваючи на клондайку, жбурляє собаку у лунку», — йдеться у повідомленні.
Тим часом іще троє чоловіків спостерігають за зухвалими діями чоловіка, а ще один — знімає.
Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисників.
За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.299 КК України.
Наразі тривають слідчі дії і проводиться перевірка фактів інциденту поліцейськими.
Нагадаємо, раніше на Київщині діти жорстоко знущалися з кота та знімали це на відео. Шокувальний відеозапис із жорстоким поводженням із твариною.