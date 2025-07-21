Чоловік знущався із собаки / © pixabay.com

Реклама

На Рівненщині за фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження і шукають чоловіка, який знущався зі собаки.

Поліція Рівненської області пише про це 21 липня.

«Сьогодні, 21 липня, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, у якому чоловік, перебуваючи на клондайку, жбурляє собаку у лунку», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Тим часом іще троє чоловіків спостерігають за зухвалими діями чоловіка, а ще один — знімає.

Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисників.

За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.299 КК України.

Наразі тривають слідчі дії і проводиться перевірка фактів інциденту поліцейськими.

Реклама

Нагадаємо, раніше на Київщині діти жорстоко знущалися з кота та знімали це на відео. Шокувальний відеозапис із жорстоким поводженням із твариною.

Читайте також