Збувала наркотики у нічних клубах та на вулиці: в Одесі затримали 20-річну дівчину

Збувала наркотики у нічних клубах та на вулиці: в Одесі затримали 20-річну дівчину

Поліцейські затримали зловмисницю на "гарячому".

В Одесі затримали 20-річну дівчину, яка розповсюджувала наркотики у громадських місцях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Також читайте У Херсонській області "фермер" виростив конопель на мільйон гривень

Дівчина скуповувала амфетамін та канабіс, вдома розфасовувала на дози, а тоді в нічних закладах чи просто на вулицях міста продавала наркозалежним громадянам. Поліцейські затримали зловмисницю в Київському районі міста, щойно вона отримала гроші за реалізований клієнту товар.

"Під час обшуку помешкання фігурантки правоохоронці вилучили розфасовані для подальшого збуту наркотики, електронні ваги, пакувальний матеріал та інші речові докази протиправної діяльності громадянки", – йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси оголосили містянці підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Новини України: у Миколаївській області виявили агропідприємство з вирощування конопель

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили наркоугруповання. 47-річний житель міста Стрий – організатор злочинної групи, та його спільники виробляли і продавали наркотичні засоби та психотропні речовини.

Читайте також: