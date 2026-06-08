Фото Поліція Хмельницької області

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У Хмельницькому правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Молодіжній.

Поліція Хмельницької області повідомила про це 8 червня.

За попередньою інформацією поліції, за кермом перебувала 46-річна жінка.

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«Попередньо встановлено, що 46-річній місцевій жительці, яка перебувала за кермом автомобіля „Nissan“, під час початку руху раптово стало зле», — заявили в поліції.

Через це водійка втратила контроль над автомобілем та збила двох жінок, які перебували у дворі. Одна з постраждалих у цей момент була з дитячим візком, у якому знаходилася трирічна дитина.

Унаслідок аварії двох жінок та дитину доправили до лікарні для обстеження та надання медичної допомоги.

На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі причини та обставини ДТП.

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Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, напередодні у Києві на Чоколовському бульварі сталася резонансна ДТП, під час якої загинуло четверо людей, зокрема, дитина. Троє людей постраждали. Автівка на великій швидкості влетів у підземний перехід.

Сам водій Павло Плешивцев також отримав травми, проте вони не становлять загрози його життю. Експертиза підтвердила, що на момент від був тверезим.

За інформацією поліції, чоловік системно порушував правила дорожнього руху. У його водійській кар’єрі зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості.

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За даними прокуратури, чоловіка неодноразово притягали до адмінвідповідальності за швидку їзду. Він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

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