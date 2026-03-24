Олень Борис

У селищі Зарічне Рівненської області поліцейські розшукали водійку, яка скоїла наїзд на місцеву легенду — оленя на ім’я Борис. Тварина, яку мешканці вважають своїм талісманом, отримала травми, проте вижила.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Аварія сталася 23 березня близько 19:15 на вулиці Центральній. Про наїзд правоохоронцям повідомив 57-річний місцевий житель, який став свідком того, як невідомий автомобіль збив тварину та одразу зник у темряві.

Поліцейські встановили, що до ДТП причетна 28-річна місцева жителька. Жінка перебувала за кермом автомобіля Mercedes і рухалася вулицею без увімкненого світла фар, що, ймовірно, і завадило їй вчасно помітити тварину.

Пояснення водійки та наслідки

Правоохоронці виявили пошкоджений легковик за місцем проживання жінки. Свою втечу з місця події водійка пояснила правоохоронцям психологічним станом.

«Кермувальниця пояснила поліцейським, що втекла з місця події, бо злякалася», — зазначили у пресслужбі поліції.

Огляд показав, що на момент вчинення аварії жінка була тверезою. Проте за сукупність порушень на неї склали одразу три адміністративні матеріали: за спричинення ДТП (ст. 124 КУпАП), керування авто без страхового поліса (ч. 1 ст. 126 КУпАП) та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 122-4 КУпАП).

Матеріали справи

Наразі олень, який є улюбленцем усієї громади Зарічного, перебуває під наглядом єгеря. Місцеві жителі сподіваються на швидке одужання свого талісмана.

Олень Борис \ Відео: Руслана Христюка / © ТСН

Мисливствознавець Руслан Христюк для ТСН.ua, розповів, що олень Борис часто приходив у гості.

За його словами, чоловік почув, як дорогою рухалася автівка без увімкнених фар, після чого пролунали різке гальмування і удар. Вийшовши на вулицю, він побачив травмованого Бориса.

Наразі оленя планують транспортувати до столичної ветеринарної клініки, де його обстежать на наявність внутрішніх ушкоджень. Зараз очікують фахівця, який з відстані приспить тварину для її безпечного транспортування. Бо покалічений олень зараз не підпускає до себе людей.

Чим відомий олень Борис

Олень на ім’я Борис став місцевою знаменитістю та зіркою соцмереж. Тварина вільно розгулює вулицями селища Зарічне, часто навідується до людей, ласує квітами та навіть заходить до місцевих магазинів.

Місцеві жителі знають Бориса вже близько шести років і регулярно бачать його на вулицях. За їхніми словами, улюбленим місцем оленя є квітник біля пошти, де він часто відпочиває. Люди підгодовують тварину фруктами та овочами.

Як розповідав Руслан Христюк, оленя придбали на Волині та привезли до Зарічненського лісгоспу. Після нападу вовка на інших тварин Бориса випустили в ліс, однак згодом він повернувся і почав регулярно навідуватися до селища.

Попри те, що олень інколи завдає незначної шкоди, місцеві жителі ставляться до нього прихильно та вважають своєрідною візитівкою громади. Борис також став героєм телевізійних сюжетів і популярним персонажем у соцмережах.

