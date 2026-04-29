Збили 2100 цілей за місяць: Сирський розповів про успіхи нової системи ППО

Українська ППО знищила понад 2100 цілей окупантів / © Associated Press

Завдяки розбудові системи так званої «малої ППО» українські військові по всій країні знищили понад 2100 російських повітряних цілей протягом місяця. Формування нових ешелонів перехоплення дозволило Силам оборони суттєво підвищити ефективність захисту міст, виробництв і критичної інфраструктури від російських атак.

Про визначні результати боротьби з ударними дронами противника повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками спеціальної наради.

Успіхи БпЛА-перехоплювачів та авіації

За інформацією головнокомандувача, новостворені підрозділи Сил безпілотних систем демонструють високу результативність, знешкоджуючи на своїх ешелонах понад половину всіх ворожих ударних дронів. Загалом протягом квітня українські оборонці ліквідували понад 2100 повітряних цілей, з яких майже 950 об’єктів (включно з 670 дронами-камікадзе типу Shahed) Сили безпілотних систем знищили самостійно. Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації Сухопутних військ зробили свій вагомий внесок, збивши понад 500 російських безпілотників.

«Система так званої „малої ППО“ продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення», — підкреслив Олександр Сирський.

Плани щодо посилення оборони

Під час наради військове керівництво детально проаналізувало тактику противника та визначило напрямки, які потребують термінового посилення. Зараз головне завдання — якісніше навчати операторів дронів-перехоплювачів. Для цього планують залучати як військові, так і цивільні навчальні центри, щоб наша ППО працювала ще надійніше.

Крім того, командування планує суттєво наростити виробництво бойових частин для безпілотників-перехоплювачів, вдосконалити системи зв’язку та озброєння на гелікоптерах. Паралельно триватиме реалізація комплексних проєктів антидронового захисту для найважливіших адміністративних центрів у регіонах країни.

Нагадаємо, Ігнат заявив, що українська ППО опинилася на «голодному пайку». Висока інтенсивність російських атак суттєво виснажила запаси ракет для Patriot, NASAMS та IRIS-T.

