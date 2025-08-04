Збирав гриби і зник: на Вінниччині працівники ДСНС та поліцейські врятували дитину

На Вінниччині врятували 8-річного хлопчика, який загубився в лісі / © ДСНС

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На Вінниччині, у лісі між селами Хоньківці та Липчани (Могилів-Подільський район), зникла дитина 2016 року народження. Хлопчик пішов до лісу разом із батьком збирати гриби і в якийсь момент загубився з поля зору.

Про це повідомили у ДСНС Україні.

Для пошуків негайно були залучені великі сили: рятувальники ДСНС, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.

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«Завдяки злагодженим діям усіх служб дитину знайшли — з нею все добре, її передали батькам», — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, в Одесі, на популярному пляжі «Золотий берег», трапився інцидент, що міг закінчитися трагедією. Трьох підлітків на надувному матраці віднесло далеко у відкрите море. Завдяки оперативним діям рятувальників юних відпочивальників вдалося вчасно повернути на сушу.