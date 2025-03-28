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Збитки України від війни досягають шокувальної позначки: в ОП назвали суму
За три роки повномасштабної війни Росія завдала Україні збитків на 589 мільярдів доларів.
Загальні збитки України від російської військової агресії з 2014 року можуть сягати одного трильйона доларів.
Про це, як повідомляє Укрінформ, розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.
За її словами, лише за три роки повномасштабної війни Росія завдала Україні втрат на 589 мільярдів доларів. Через щоденні удари по українській території ця сума продовжує зростати.
«Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів», — зазначили в ОП.
Нагадаємо, експерт попередив, що РФ може готуватися до нового наступу в Україні.