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Збив і залишив помирати: водій скоїв наїзд на ветерана з протезом
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.
Неподалік міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині невідомий водій вчинив наїзд на 27-річного пішохода з протезом замість ноги. Винуватець ДТП втік з місця аварії, залишивши чоловіка помирати на дорозі.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Наразі встановлено, що смертельна ДТП у Криворізькому районі сталася у четвер, 31 липня, близько 4 години ранку.
«Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись з боку смт. Широке в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці», — йдеться у повідомленні поліції.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Видання «Свої. Кривий Ріг» уточнило, що загиблим у ДТП був ветеран російсько-української війни.
На фото з місця події видно, що внаслідок наїзду автомобіля у пішохода відірвався протез Біля його тіла — велика калюжа крові.
Нагадаємо, на Київщині депутат місцевої ради у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.