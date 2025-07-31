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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Збив і залишив помирати: водій скоїв наїзд на ветерана з протезом

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП

ДТП. Ілюстративне зображення / © Getty Images

Неподалік міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині невідомий водій вчинив наїзд на 27-річного пішохода з протезом замість ноги. Винуватець ДТП втік з місця аварії, залишивши чоловіка помирати на дорозі.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Наразі встановлено, що смертельна ДТП у Криворізькому районі сталася у четвер, 31 липня, близько 4 години ранку.

«Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись з боку смт. Широке в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці», — йдеться у повідомленні поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Видання «Свої. Кривий Ріг» уточнило, що загиблим у ДТП був ветеран російсько-української війни.

На фото з місця події видно, що внаслідок наїзду автомобіля у пішохода відірвався протез Біля його тіла — велика калюжа крові.

Нагадаємо, на Київщині депутат місцевої ради у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.

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