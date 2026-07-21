Збив поліцейського, пошкодив службові авто таі втік, а мав прибути до ТЦК: на Львівщині затримали водія

Поліція Львівської області / © Facebook / Поліція Львівської області

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На Львівщині правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя поліцейського. За версією слідства, під час втечі від правоохоронців він збив інспектора, який перекривав дорогу, а після цього залишив місце ДТП.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Інцидент стався 20 липня близько 11:30 у селі Довге Стрийського району. Як розповіли правоохоронці, екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль Land Rover Range Rover за порушення Правил дорожнього руху.

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41-річний житель Львівського району мав прибути до ТЦК / © Поліція Львівської області

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій, 41-річний житель Львівського району, мав прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Надалі водій, за попередніми даними, залишив місце події. Під час втечі він пошкодив службовий автомобіль поліцейських», — повідомили в поліції.

Згодом чоловік, як стверджують правоохоронці, проігнорував вимогу про зупинку вже іншого екіпажу та здійснив наїзд на 31-річного старшого лейтенанта поліції — інспектора відділу реагування патрульної поліції Стрийського районного управління, який перекрив рух на мосту через річку Стрий. Крім того, було пошкоджено ще один службовий автомобіль.

Після цього підозрюваний залишив пошкоджений позашляховик у Стрию та втік.

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Внаслідок наїзду поліцейський зазнав тяжких травм.

«Правоохоронця з численними тілесними ушкодженнями у вигляді множинних переломів, травм живота та грудної клітки, закритої черепно-мозкової травми було госпіталізовано до відділення політравми. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий», — зазначили в поліції.

До пошуків чоловіка залучили оперативників карного розшуку, слідчих, кримінальну поліцію, патрульні екіпажі та співробітників інших підрозділів. Зрештою підозрюваного розшукали у Львові та затримали відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу).

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«Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — довічне позбавлення волі», — наголосили в поліції.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, стали відомі моторошні подробиці ДТП на Львівщині. Там троє дівчат загинули на місці. П’яний 24-річний водій Mercedes протаранив дерево й опору та втік.

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