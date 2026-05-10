ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
1 хв

Збив вагітну й втік: суд ухвалив рішення щодо водія буса ТЦК

Водієві буса ТЦК, який збив вагітну у Луцьку, призначено штраф.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Наїзд на жінку

Наїзд на жінку

У Луцьку судили водія буса ТЦК, який здійснив наїзд на вагітну жінку. Його оштрафували.

Про це пишуть «Волинські новини».

Деталі про інцидент

Як відомо, пригода сталася близько 8 години 30 березня на вулиці Рівненській.

У протоколі вказано, що на території житлового комплексу «Атлант» водій Fiat Scudo, не врахувавши дорожню ситуацію, що виникла, здійснив наїзд на жінку. Внаслідок аварії лучанка отримала забої та садна. Після цього винуватець ДТП поїхав з місця події.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди).

Раніше ми писали, що у Луцьку вагітна жінка намагалася зупинити бус ТЦК, у якому перебував її чоловік, та впала з автомобіля під час руху. Після інциденту її госпіталізували з гематомами, саднами та гострою реакцією на стрес, лікарі повідомили про загрозу переривання вагітності. У Волинському ТЦК заявили, що жінка нібито перешкоджала роботі групи оповіщення та чіплялася за службове авто. Її чоловіка, за даними військових, доставили для проходження ВЛК.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie