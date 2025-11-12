- Дата публікації
Збивав дрони з рушниці: фермер з Херсонщини Олександр Гордієнко посмертно став Героєм України
Олександр Гордієнко загинув у вересні 2025 року, коли російські війська скинули вибухівку на його авто. Попри обстріли, фермер до останнього працював на своїй землі.
Президент України присвоїв звання «Герой України» голові Херсонської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Олександру Гордієнку, який загинув під час роботи у полі від ворожої вибухівки, що росіяни скинули на його авто.
Відповідний указ №836/2025 оприлюднений на сайті глави держави.
Орден «Золота Зірка» під час візиту до Херсона 11 листопада було вручено синові Олександра Гордієнка.
Що відомо про Героя України
Олександр був відомим у регіоні активістом і організатором фермерів; він очолював Херсонську обласну асоціацію фермерів.
Попри небезпеку та регулярні обстріли, він продовжував працювати на землі та допомагати відновлювати аграрне життя регіону.
«Ми, українці, свою землю ніколи просто так не віддавали. Ми осіли тут, важко працювали багато років. А тепер усе кинути? Я так не можу. Я вирішив із ними боротися. Переважно РЕБом давимо, але й рушницею вже збивав. Із першого разу не виходить, але з четвертого-п’ятого — падають», — розповідав журналістам «Суспільного» в серпні 2025 року.
А вже 5 вересня Олександр Гордієнко, на жаль, загинув під час роботи в полі від ворожого вибухового пристрою, що противник скинув на його автомобіль.
