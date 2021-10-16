Здали нерви: у Харкові машининіст метро віддухопелив пасажира, який пиячив і порозливав пиво у вагоні (відео)

За словами очевидців, пасажир поводився неадекватно і гепав по дзеркалу вагона.

У Харкові у вагоні метро стався конфлікт між пасажиром та машиністом. У останнього не витримали нерви через безлад у салоні, який створив чоловік з пивом.

Про це повідомляють у телеграм-каналі 1654.

Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері, 15 жовтня, у вагоні метро. Один із пасажирів, будучи напідпитку, розпивав пиво у вагоні і порозливав його, а також чіплявся до пасажирів і вдарив по зеркалу у вагоні. Машиніст зробив зауваження і між ним та пасажиром сталася бійка.

На кадрах видно, як машиніст добре поколошматив пасажира з пляшкою пива. Той слабо чинив опір. Після цього машиніст назвав його "п*дарасом" і повернувся у свою кабіну, а потяг рушив далі. В бійку ніхто з пасажирів не втрутився.

На наступній зупинці на пасажира вже чекали правоохоронці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що машиніста з відео тимчасово відсторонили від робота і розпочата службова перевірка.

Нагадаємо, що у Харкові водій влаштував екзекуцію чоловікові, який переходив дорогу пішохідним переходом і якого той ледве не збив. Замість вибачення водій вискочив з автівки і, озброївшись газовим балончиком, заходився атакувати пішохода.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання