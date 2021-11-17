Здали нерви: у Запоріжжі під рентгенкабінетом медсестри збили з ніг і натовкли пацієнта-дебошира (відео)

Чоловік влаштував дебош, стоячи у черзі на рентген.

У Запоріжжі, у 8-й поліклініці на вулиці Олексія Поради, сталася штовханина. Один із пацієнтів влаштував дебош, а його "заспокоїли", збивши з ніг, медсестри закладу.

Про конфлікт у поліклініці повідомили в інстаграм в ridne.zp.

На кадрах видно, як у черзі під кабінетом нетверезий чоловік влаштував штовханину. Він спочатку почубився з двома чоловіками - їх відтягли жінки. Потім троє медпрацівниць, втомившись від дій задираки, згрупувалися, повалили його на підлогу і натовкли.

Після цього чоловік піднявся, отримав пару ляпасів від однієї з жінок і залишив приміщення. У жіночі розбірки присутні чоловіки, а їх було чимало, зокрема й чоловіки-медики, не втручалися.

Що конкретно стало причиною конфлікту, невідомо.

Нагадаємо, що у Кривому Розі люди на зупинці громадського транспорта влаштували бійку за місце у маршрутці.

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