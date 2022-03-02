"Здали" Станицю Луганську Росії: в Україні виявили трьох зрадників (фото)

Представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора.

У Станиці Луганській на Луганщині розпочали розслідування щодо керівника селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченко та його двох заступників. Їх підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі Генерального Прокурора.

Також читайте Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Чоловіки умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

В умовах воєнного стану представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.