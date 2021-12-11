Здали в оренду котедж в Яремче, якого не існує: як шахраї ошукали двох туристок

Здали в оренду котедж в Яремче, якого не існує: як шахраї ошукали двох туристок

Туристки надіслали "орендодавцям" кошти.

Двох туристкок з Хмельницької області ошукали шахраї: здали в оренду котедж в Яремче на Прикарпатті, якого не існує.

Про це повідомив віддліл комунікації поліції у Хмельницькій області.

Зазначається, що до правоохоронців звернулась 31-річна жінка із заявою про шахрайство. За її словами, вона разом із подругою планувала відпочинок в Яремчі. В Інтернеті знайшла оголошення про оренду житла. Зателефонувала за вказаним номером та домовилася про приїзд. А потім перерахувала "орендареві" п'ять тисяч гривень.

Коли жінки приїхали на Прикапаття, то виявилося, що у Яремче немає вказаної вулиці. Телефон "орендодавців2 не відповідав.

Після повернення додому потерпіла звернулась із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у Чернігівській області шахраї продавали COVID-сертифікати за 250 доларів невакцинованим громадянам і лише за останні два місяці заробили понад 500 тисяч гривень.

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