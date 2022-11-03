Здати паспорти і не відлучатися без дозволу: суд обрав запобіжний захід генсеку Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому

Вчора, 2 листопада, Голосіївський суд м. Києва виніс ухвалу генеральному секретарю Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому у справі про незаконну розтрату майже 4 млн євро, отриманих свого часу ФФУ від УЄФА.

Про це повідомили у сюжеті ТСН.

Правоохоронці вважають підлеглого президента УАФ Андрія Павелка причетним до злочинної схеми закупок елітних продуктів харчування за гроші, призначені на розвиток дитячого футболу. Слідство з’ясувало, що фігурант відправляв ці гроші офшорним компаніям на, нібито, закупівлю елітних сортів кави та морепродуктів.

Протягом двох днів Голосіївський суд розглядав цю справу і зрештою виніс ухвалу про особисте зобовʼязання Юрія Запісоцького, підтвердивши тим самим законність та обґрунтованість підозри. Запісоцькому постановили:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; здати на зберігання органам влади закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Судячи з того, що слідство подає апеляцію і буде домагатися арешту Юрія Запісоцького на час судового процесу, у прокуратурі результатами сьогоднішнього засідання незадоволені. Але чи є підстави у слідства вважати, що суддя Катерина Плахотнюк заангажована командою УАФ Павелка, наразі невідомо.

Нагадаємо, що наразі правоохоронні органи розслідують близько десятка кримінальних проваджень щодо зловживань УАФ під керівництвом Андрія Павелко. У справі, по якій Юрію Запісоцькому вручили підозру, йдеться про закупівлю через агентську компанію "Newport Management Limited" 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.