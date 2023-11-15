"Здатна плавно вступити до ЄС": дослідники порівняли Україну з Румунією, Польщею та країнами Балтії

Після закінчення війни, якщо Україна отримає гарантії безпеки, вона цілком може наслідувати шлях успішної конвергенції та інтеграції з ЄС країн Центральної та Східної Європи, стверджують дослідники.

В новому міжнародному дослідженні фахівці порівняли економічну структуру України, зокрема, з румунською до її вступу до ЄС, а також, за багатьма показниками, – з Польщею та країнами Балтії на момент подання ними заявки на членство в Євросоюзі.

Про це йдеться в дослідженні Віденського інституту міжнародних економічних порівнянь і німецького Фонду Бертельсманна.

Експерти вивчили здатність України відповідати економічним аспектам Копенгагенських критеріїв, порівнюючи її з країнами Центральної та Східної Європи на момент подання ними заявок на членство та вступ до ЄС.

"Україна здебільшого є типовою країною центральної, східної та південносхідної Європи (CESEE), і за багатьма показниками її можна порівняти з Румунією, Польщею та країнами Балтії на момент подання ними заявки на членство в ЄС", – йдеться у дослідженні.

За даними дослідження, Україна економічно не перевантажить Євросоюз, ставши його новим членом, і після закінчення війни буде спроможною інтегруватися в ринок ЄС за прикладом інших держав Центральної та Східної Європи, що приєдналися до ЄС раніше.

Проблеми України під час підготовки до вступу в ЄС

Водночас фахівці назвали й основні питання, які ускладнюють процес:

негативний демографічний прогноз,

історичні труднощі із залученням прямих іноземних інвестицій,

обмежений рівень наявної економічної інтеграції з ЄС.

Вирішення цих проблем має стати одним із головних економічних пріоритетів після закінчення війни.

В економічному плані Україна навряд чи перевантажить ЄС

В дослідженні проаналізували ситуацію з приєднанням України до ЄС сьогодні і встановили, що економічне виробництво ЄС збільшилося б на 1%, а його населення – на 9%.

"Подібний ефект мав вступ Польщі до ЄС 2004 року", – виявили дослідники.

Україна має потенціал швидко наздогнати відставання після закінчення війни

Під час повномасштабного вторгнення ВВП України зростав швидше, ніж ВВП ЄС між 2000-м і 2008-м, 2010-м і 2013-м роками, а також від 2016-го до 2019 року.

"Це говорить про те, що Україна має потенціал так швидко наздогнати відставання після закінчення війни, як це зробили нові члени на сході, особливо якщо вона отримає глибший доступ до спільного ринку та отримає фінансування від ЄС", – зазначив заступник директора Віденського інституту міжнародних економічних порівнянь і співавтор дослідження Річард Грівсон.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна готується до переговорів про вступ до ЄС вже на початку 2024 року.

Читайте також: