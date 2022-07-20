Здатні переносити кілька бомб і ракет: стали відомі характеристики БпЛА, які Іран планує поставити Росії

Вони за характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони Hermes 450 та MQ-1 Predator.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Адвокат права.

Іран планує поставити Росії "кілька сотен" дронів Shahed-129 та Shahed-191.

Shahed-129 – схожий на ізраїльський дрон Hermes 450 та американський MQ-1 Predator. БпЛА здатний нести на борту 4-8 ракет Sadid-1 чи таку ж кількість бомб. Заявлена автономність польоту дрону становить 24 години. Радіус досягає 1700 км. Дрон може підніматися на висоту до 7,5 км. Крейсерська швидкість 150 км/год.

Shahed-191 - являє собою зменшену копію американського дрону RQ-170 Sentinel. Наводиться в рух за допомогою турбореактивного двигуна. Він може розвивати швидкість до 350 км/год. Заявлена автономність польоту 45 годин. БпЛА може віддалятися від оператора на відстань до 450 км. Дрон може переносити дві керовані бомби Sadid-342.

Нагадаємо, що Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО.

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