"Здав батька під час окупації Херсонщини, щоб отримати посаду від Сальдо": СБУ затримала зрадника

Після зради сина батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні.

Служба безпеки України затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини "здав" свого батька, щоб отримати "посаду" від Сальдо.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, депутата затримали в одній із селищних рад на Херсонщині. Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.

"Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей", - мовиться в повідомленні.

СБУ викрила зрадника, який здав власно батька під час окупації Херсонщини

Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ.

Відомо, що після зради сина батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з росіянами.

СБУ викрила зрадника, який здав власно батька під час окупації Херсонщини

"При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо", - розповіли в СБУ.

Крім того, зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.

СБУ викрила зрадника, який здав власно батька під час окупації Херсонщини

СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Що загрожує зраднику

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру блогеру-ухилянту, який втік з України та закликав чоловіків ховатися від призову.

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