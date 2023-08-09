Здав воду й слину замість сечі: нові подробиці у справі судді, який на смерть збив нацгвардійця

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину/ Він сподівався, що таким чином не вдасться довести стан сп'яніння в момент ДТП.

Про це розповів адвокат родини загиблого Віталій Сердюк, повідомляє "Бабелю".

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Через нікчемні спроби судді підробити результати проведення аналізу затягнулося – це тривало понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах відсутній алкоголь, але потім виявилося, що перевірялася вода й слина. Саме в останній і знайшли алкоголь.

Це підтвердив прокурор, зачитавши у суді висновок експертизи.

Натомість адвокат Тандира Олег Юрченко заявив, що ознайомився з результатами експертизи. За його словами, ні в крові, ні в сечі алкоголь не виявлений.

В результаті суд вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Що відомо про ДТП

У ніч проти 26 травня суддя райсуду Київської області Олексій Тандир на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії. У хлопця залишилося двоє дітей.

Жахлива ДТП за участі горе-судді забрала життя 23-річного Нацгвардійця з Черкащини Вадима Бондаренка.

Встановили, що Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Також суддя, маючи необхідні навички, намагався це приховати від слідства. Щобільше, він рухався зі швидкістю 100 км/год.

Традиційно, винуватець ДТП намагався усіляко тиснути на жалість, щоб уникнути відповідальності: розповідав, що його буцімто вдарили, а в суді хапався за серце.

"Саджати їх пожиттєво. Бо смертної кари в нас немає. Смертна кара у них може бути одна, якщо вони підуть разом із нами туди, де зараз ми перебуваємо", – сказав батько загиблого нацгвардійця. Дружина загиблого додала, що 10 років позбавлення волі – це ніщо, бо злочинець забрав ціле життя.

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