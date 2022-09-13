Здавала позиції ЗСУ в Лисичанську: місцеву зрадницю засудили до 12 років в'язниці

Жительку Лисичанська Луганської області, яка здавала позиції ЗСУ, засудили до 12 років до в'язниці. Відповідний вирок виніс Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.

Про це йдеться у матеріалах в Єдиного реєстру судових рішень.

Відомо, що засуджена почала передавати важливу інформацію російським окупантам практично у перші дні повномасштабного наступу РФ на Україну.

28 лютого жінка сказала ворогу, що на території місцевого навчального закладу перебувають бійці ЗСУ. А через декілька днів цю локацію обстріляли російські військові.

Пізніше колаборантка передавала інформацію про розташування танків та артилерії у місті, а також входила до чату, в якому інші мешканці міста обмінювались подібною інформацією.

У квітні зрадницю затримали та помістили до Хмельницького слідчого ізолятору. Вона працювала місцевою режисеркою Лисичанського будинку культури.

За скоєне суд виніс жінці вирок - 12 років ув'язнення.

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