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Здавала позиції ЗСУ в Лисичанську: місцеву зрадницю засудили до 12 років в'язниці

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Здавала позиції ЗСУ в Лисичанську: місцеву зрадницю засудили до 12 років в'язниці

Фото: Associated Press

Режисерка Лисичанського будинку культури здавала окупантам позиції українських захисників.

Жительку Лисичанська Луганської області, яка здавала позиції ЗСУ, засудили до 12 років до в'язниці. Відповідний вирок виніс Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.

Про це йдеться у матеріалах в Єдиного реєстру судових рішень.

Відомо, що засуджена почала передавати важливу інформацію російським окупантам практично у перші дні повномасштабного наступу РФ на Україну.

28 лютого жінка сказала ворогу, що на території місцевого навчального закладу перебувають бійці ЗСУ. А через декілька днів цю локацію обстріляли російські військові.

Пізніше колаборантка передавала інформацію про розташування танків та артилерії у місті, а також входила до чату, в якому інші мешканці міста обмінювались подібною інформацією.

У квітні зрадницю затримали та помістили до Хмельницького слідчого ізолятору. Вона працювала місцевою режисеркою Лисичанського будинку культури.

За скоєне суд виніс жінці вирок - 12 років ув'язнення.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
703
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